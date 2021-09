Toto Wolff kijkt uit naar Monza: "Ons doel is helder"

Toto Wolff zegt dat Mercedes het niet voor elkaar had op Zandvoort. Dat schrijft de Mercedes-baas op de website van het team. "Wij hebben nog negen races te gaan in het kampioenschap en het gevecht om het kampioenschap wordt intenser, maar onze missie is helder", zo schrijft de baas van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas.

"De laatste race op Zandvoort hadden wij alle puzzelstukjes niet op de juiste plek, wij namen wat risico en deden ons best, maar dat was niet goed genoeg. Een dubbel podium bracht ons een degelijke en nuttige punten, waarmee wij onze voorsprong uitbreidden in het constructeurskampioenschap, maar wij weten dat wij consistent ons van onze beste kant moeten laten zien om uiteindelijk vooraan te eindigen."

Op Monza is het echter totaal andere koek dan op Zandvoort, weet ook Toto Wolff. "Een geheel ander circuit en uitdaging en dat is opwindend voor ons allemaal."

Komend weekend wordt er volgens een afwijkend tijdschema gereden op Monza, vanwege de sprintrace en de kwalificatie op vrijdagmiddag. Eerder dit jaar werd er voor het eerst op Silverstone volgens dit format het weekend afgewerkt. Omdat de FIA en de teams erg tevreden waren over die opzet, worden er geen aanpassingen gedaan aan de opzet. Komend weekend is het tweede van in totaal drie race-weekenden volgens de opzet met een sprintrace, bij wijze van proef. Toto Wolff: "Dat voegt allemaal wat extra 'spice in the mix'.

"Wij hebben lessen geleerd naar aanleiding van het nieuwe format op Silverstone en wij kijken er naar uit om die kennis komend weekend toe te passen."

Wolff looft nog eens de sfeer tijdens de Nederlandse Grand Prix op Zandvoort. "De sfeer op Zandvoort was ongelofelijk en het is geweldig om de toewijding van de gepassioneerde fans te zien. Terwijl wij niet zoveel fans zullen hebben op Monza, ben ik ervan overtuigd dat de sfeer geweldig zal zijn en dit circuit levert altijd zinderende F1-races, dus wij kijken uit naar opnieuw een leuk weekend vol actie op de baan."