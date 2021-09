Jean Todt kijkt terug op Spa-debacle: "Enige wat ik mij kwalijk neem is dat we het wisten"

Dat de Belgische Grand Prix twee weken geleden alles behalve een succes was is inmiddels wel duidelijk. Nu de storm een beetje is gaan liggen is het de vraag hoe de sport zoiets kon laten gebeuren.

Ook FIA-president Jean Todt loopt met die vraag rond. Maar hij ziet maar weinig dingen waarvoor hij het boetekleed wil aantrekken. In gesprek met Motorsport.com kijkt de voormalig Ferrari-teambaas terug op het geflatteerde weekend: "Ik bedoel, het enige wat ik mijzelf echt kwalijk neem is dat we wisten dat het ging gebeuren. Dus we wisten het, misschien hadden we een duidelijker protocol moeten hebben. Maar aan de andere kant, hoe kon het gebeuren? Omdat de auto's wijder zijn, meer downforce hebben en misschien ook omdat er niet genoeg getest is met de extreme wet banden."

Ook speelde het circuit mee volgens Todt. De Fransman denkt dat het echte een no-go was geweest: "Het is onmogelijk op een circuit zoals Spa. Kan je je voorstellen wat er zou gebeuren als we zouden zeggen: 'Ok lets go'. In de eerste, tweede of derde ronde zouden we het risico lopen dat er 15 auto's elkaar raken, dat willen we niet." Inmiddels zijn we al weer een race verder en is er nog niet veel bekend over mogelijke oplossingen.