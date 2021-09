Valtteri Bottas verguld met meerjarige deal bij Alfa Romeo

De ervaren Valtteri Bottas is in zijn nopjes met zijn nieuwe meerderjarige deal bij Alfa Romeo. Maandag werd bekend - zoals GPToday afgelopen weekend al voorspelde - dat de Finse coureur inderdaad een contract heeft getekend bij Alfa Romeo.

Het team van Alfa Romeo streeft ernaar om volgend jaar na de radicaal veranderde reglementen verder naar voren op de startgrid te komen. De sleutel daarbij gaat zijn hun nieuwste aanwinst Valtteri Bottas, zo meldt het team in een ronkend persbericht.

Valtteri Bottas is er blij mee. "Een nieuw hoofdstuk in mijn racecarrière begint: ik ben verheugd om voor 2022 en daarna bij Alfa Romeo Racing ORLEN te rijden voor wat een nieuwe uitdaging gaat worden met een iconische fabrikant", stelt Bottas in het persbericht.

Bottas vervolgt: "Alfa Romeo is een merk dat geen introductie behoeft, ze hebben een aantal geweldige pagina's uit de geschiedenis van de Formule 1 geschreven en het zal een eer zijn om dit merk te vertegenwoordigen. Het potentieel van de opstelling in Hinwil (thuisbasis van het team in Zwitserland, red.) is duidelijk en ik geniet van de kans om het team vooruit te helpen op de grid, vooral met de nieuwe reglementen in 2022 die het team de kans geven om een ​​sprong qua prestaties te maken."

Vertrouwen

Bottas vervolgt: “Ik ben dankbaar voor het vertrouwen dat het team in mij heeft gesteld en ik kan niet wachten om hun vertrouwen terug te betalen: ik ben even hongerig als altijd om te racen voor resultaten en, als het zover is, voor overwinningen. Ik ken Fred (Vasseur, red.) goed en ik kijk er naar uit om de rest van het team waarmee ik ga werken te leren kennen en om relaties op te bouwen die net zo sterk zijn als die ik heb bij Mercedes."