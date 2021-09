Christian Horner: "Een briljante prestatie van Max onder druk"

Red Bull Racing had een bewogen kwalificatie. Max Verstappen pakte pole-position maar Sergio Perez werd slechts 16e en lag er in Q1 al uit.

Na afloop sprak teambaas Christian Horner met Sky Sports over de pole van zijn coureur: "We zagen dat hij veel snelheid verloor op het rechte stuk en het leek erop dat de DRS niet geheel opende. Dus hij verloor een tiende en een half. Een briljante prestatie van hem onder druk. Hij was DTM aan het kijken voor de kwalificatie."

Ook zag Horner dat het bij Perez wat minder ging: "Perez stuurde we vroeg naar buiten maar ze bleven allemaal hangen in de pitlane en hij verloor daardoor veel tijd om de baan op te komen. We moeten morgen terug vechten met Perez. Ik denk dat Max er bovenuit sprong in de eerste sector in bocht 1 en 3. Sergio's vertrouwen was er niet echt maar het komt."