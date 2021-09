Samenvatting VT2 DutchGP Zandvoort Ferrari leidt voor Ocon, Bottas en Verstappen - problemen voor Hamilton

Niet Max Verstappen of Lewis Hamilton maar Charles Leclerc heeft tijdens de tweede vrije training voor de DutchGP de snelste tijd gereden. Op het circuit van Zandvoort kwam Ferrari sowieso goed voor de dag, want Carlos Sainz reed de tweede tijd, voor Esteban Ocon.

Dat het circuit in de duinen een ontdekkingstocht is voor de coureurs en teams blijkt uit de verrassende uitslag. Bottas eindigde als vierde op ruim 2 tienden en Verstappen als vijfde op meer dan 3,5 tienden. Achter de Nederlander zien we Alonso, Gasly, Norris, Giovinazzi en Sebastian Vettel de top 10 volmaken.

Al snel in de training waren er problemen voor Lewis Hamilton. De regerend wereldkampioen moest zijn Mercedes stil zetten nadat hij snelheid verloor. Het betekende de eerste rode vlag van de middag en veel kostbaar tijdverlies voor de leider in het wereldkampioenschap.

Na de rode vlag zagen we ook Sebastian Vettel terugkeren op de baan. De Duitser viel in de ochtend stil met motorproblemen in zijn Aston Martin maar zijn monteurs hadden het blijkbaar snel opgelost. Daarna moesten de heren coureurs toch weer massaal naar binnen.

Nikita Mazepin had zichzelf namelijk in de grindbak geposeerd. De Russische Haas-coureur spinde en vond zichzelf muurvast en in het grind terug. Er lag sowieso veel grind op de baan. Veel coureurs kwamen soms met een wiel naast de baan waardoor er grind opspatte. Onder andere Bottas ondervond hier problemen aan. Hij blokkeerde een voorwiel en reed daardoor door het grind dat op de baan lag. Aan het einde van de training hielden de coureurs zich vooral bezig met longruns om hun training daarna af te sluiten met wat proefstarts op de grid.