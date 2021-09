Coulthard: "Ik had nooit verwacht dat F1 terug zou keren naar Zandvoort"

Dit weekend zijn alle ogen gericht op Max Verstappen. De Nederlander zal voor het eerst een Nederlandse Grand Prix rijden maar dat is natuurlijk ook het geval voor de rest van het veld. Toch verwachten kenners veel van de Limburger.

In gesprek met Motorsport.com gaat voormalig coureur David Coulthard in op de gekte rondom Max Verstappen: "Ik had nooit verwacht dat de Formule 1 zou terugkeren naar Zandvoort. Maar ik had ook nooit verwacht dat Max Verstappen geboren zou worden en dat hij zoveel passie en energie zou generen bij de fans en de Orange Army."

De Schot denkt dat Verstappen dit weekend gaat schitteren: "Ik denk dat dit weekend voor Max is. Deze baan vereist vertrouwen en toewijding. Hij kent de baan en heeft er al eerder gereden. Ik denk dat het voor Lewis Hamilton maar een paar rondjes duurt voordat hij de baan onder de knie heeft, maar ik denk dat deze baan is gemaakt voor iemand als Max."

Of Verstappen echt gaat winnen is vooralsnog gissen. Zondagmiddag weten we of de Nederlander de gerecyclede winnaarstrofee omhoog mag houden.