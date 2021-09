Verstappen van mening dat voorkomen van boegeroep niet zijn taak is

De Nederlandse Grand Prix heeft dit weekend eigenlijk maar één echte hoofdrolspeler: Max Verstappen. Zijn grote concurrent Lewis Hamilton is daar in tegen niet zo populair bij de grote schare Oranjefans.

Veel mensen zijn bang dat de Britse zevenvoudig wereldkampioen dit weekend keihard zal worden uitgefloten. Veel prominenten hebben al opgeroepen om dit alsjeblieft niet te doen. Op de gebruikelijke persconferentie op donderdag sprak ook Max Verstappen zich hierover uit: "Het zou verkeerd zijn als ik daar een boost van zou krijgen." Maar de Nederlandse superster geeft ook aan dat het niet aan hem is om het boegeroep te voorkomen.

Als Verstappen zondag zijn thuisrace wint krijgt hij een wel heel bijzondere beker. De beker van sponsor Heineken bestaat uit gerecyclede materialen. Een heel duurzame beker dus. Over smaak valt te twisten en Verstappen is dan ook niet geheel positief over de beker: "Hij is lelijk." Maar toch hopen veel Nederlanders dat Verstappen de 'lelijke' beker in ontvangst mag nemen.