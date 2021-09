Max Verstappen heeft zin in Zandvoort: 'Het is meer old-skool'

Het lange wachten is bijna voorbij. Morgen zullen de heren coureurs de eerste trainingen op Zandvoort afwerken. Max Verstappen is vanzelfsprekend het middelpunt van de actie in de duinen.

Op de gebruikelijke persconferentie voorafgaand het race-spektakel sprak Verstappen zich tegenover de verzamelde pers uit over de eerste Formule 1-race in Nederland in lange tijd: "Het is mijn eerste Nederlandse Grand Prix maar niet mijn eerste thuis race." Verstappen is immers half-Belgisch.

Het gaat deze dagen veel over de kombochten op het Noord-Hollandse circuit. Men verwacht veel spektakel van deze schuine bochten en kijk reikhalzend uit naar de Formule 1-bolides die hier doorheen razen. Ook Verstappen heeft er zin in: "Iedereen is geïnteresseerd in de bochten met banking, het voegt iets toe. Bocht drie geeft je een heleboel mogelijke racelijnen, het is meer old-skool." Dit weekend gaat ons vertellen of de Nederlandse Grand Prix echt een spektakelstuk zal zijn. Morgen volgen eerst de eerste twee vrije trainingen.