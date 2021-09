Sir Jackie Stewart kan het weten en waarschuwt F1-coureurs: "Kijk uit voor wind en zand op Zandvoort"

Sir Jackie Stewart weet waar hij het over heeft wat betreft racen op Zandvoort. Het is dan ook niet onterecht dat de legendarische Schot vanmiddag gevolgd wordt door een leger aan journalisten terwijl de Schot het vernieuwde circuit van Zandvoort verkent.

Het ANP beschrijft het tafereel: "De journalisten namen de fiets, Stewart reed in een golfkarretje."

De Schotse racelegende waarschuwt de coureurs alvast voor de ongemakken waarmee zij te maken zullen krijgen: onvoorspelbare wind kan de auto zomaar onverwacht doen zandstralen, stelt Stewart.

"Elementen vragen veel van coureurs"

Stewart haalt herinneringen naar boven als hij vertelt over het rijden op Zandvoort. "Die elementen vragen heel wat meer van de rijvaardigheid van de coureurs dan op de gangbare circuits. Het is een extra uitdaging en ik ken geen enkel ander circuit op de wereld waar je dit soort omstandigheden ook zo ervaart."

De 82-jarige icoon uit de racewereld won in 1969, 1971 en 1973 het wereldkampioenschap Formule 1. Vanavond zal hij in alle relevante Tv-uitzendingen wel te zien zijn. Stewart werd vanmiddag rondgeleid over het circuit van Zandvoort, waar Steward decennia terug zelf ooit racete.

"Zandvoort was gevaarlijk circuit"

Het persbureau citeert de legendarische coureur: "Zandvoort was destijds, in de jaren zestig en zeventig, een lastig en gevaarlijk circuit. Er zijn in die jaren coureurs verongelukt. Het is niet te vergelijken met de huidige tijd, waarin de autosport zo veel veiliger is geworden. Ik zag afgelopen weekeinde de crash van Beitske Visser op het circuit van Spa. In onze tijd zou je zo’n vreselijk ongeluk niet hebben overleefd."