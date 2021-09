Dit zijn de banden die Pirelli meegenomen heeft naar GP Zandvoort

De teams en coureurs hebben de beschikking over de C1, de C2 en de C3 banden van Pirelli tijdens de Nederlandse Grand Prix van 2021 op Zandvoort.

Titelrivalen Lewis Hamilton en Max Verstappen staan ​​slechts drie punten uit elkaar in het kampioenschap, maar het is Verstappen's thuisrace dit weekend en dus zal er zal zeker een "Orange Army" aanwezig zijn dat hem vanaf de tribunes aanmoedigt.

Omdat de snelle, hellende bochten 3 en 14 steiler zijn dan de hellingshoek van de kombochten op Indianapolis Motor Speedway, heeft Pirelli de drie hardste compounds meegenomen voor de Grand Prix op Zandvoort. Alle teams hebben twee sets C1 (hards), drie sets C2 (mediums) en acht sets C3 (softs) tot hun beschikking.

