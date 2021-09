Martin Brundle verwacht heibel tussen Hamilton en Russell

Lewis Hamilton en George Russell krijgen geheid heibel en gelazer als zij samen in hetzelfde team rijden. Dat denkt Martin Brundle.

Volgens zo'n beetje alle media wordt er ronde de Grand Prix van Monza een persbericht verwacht waarin bekend gemaakt zou moeten worden dat George Russell volgend seizoen naast Lewis Hamilton bij Mercedes rijdt.

Lewis Hamilton prees zijn huidige teamgenoot Valtteri Bottas al regelmatig, en gaf aan dat hij de noodzaak niet inziet om hem te vervangen bij het winnende team, dat de afgelopen jaren mede dankzij de collegiale Bottas de wereldtitels wist binnen te slepen. De harmonie binnen het team zou behoorlijk uit balans raken als George Russell - mateloos populair bij de Britten - het team komt versterken, verwacht ook Martin Brundle.

Hij zegt tegen Sky Sports F1 dat het wachten is op heibel, aangezien Russell zal willen laten zien dat hij niet bereid gaat zijn de tweede viool te spelen.

Brundle: “In het geval Russell bij Mercedes wordt binnengehaald, dan zal er wrijving zijn tussen hem en Lewis, daar bestaat geen twijfel over, want George zal pittig en en zal zichzelf willen bewijzen en zijn ellebogen uitsteken. Mercedes moet ook naar de toekomst kijken en nadenken hoe het team er over twee of drie jaar uitziet. Ze hebben een coureur nodig die de race wint als Lewis dat niet doet en ze hebben de snelste auto."

Volgens Brundle zal het onvermijdelijk zijn dat teams kijken naar jonge helden voor de toekomst, en dus zal het bij Mercedes wel gaan knetteren, indien het team inderdaad Russell boven Bottas verkiest.

Toto Wolff zegt inmiddels zijn keuze te hebben gemaakt, maar het een en ander zal later pas bekend worden gemaakt, zei de Mercedes-baas.