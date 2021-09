Ideaal raceweer tijdens F1 Dutch Grand Prix op Zandvoort

Het is de komende dagen droog en er zal behoorlijk veel zon zijn, voorspellen meteorologen. Ideale weersomstandigheden dus voor de F1 Heineken Dutch Grand Prix.

Vrijdag en zaterdag wordt het rond de twintig granden, zondag kan de temperatuur iets hoger zijn, zo rond de 23 graden, schrijft weer.nl. Er staat een stevige wind uit het noordoosten die wat vlagerig kan zijn.

Het is voor het eerst in 36 jaar dat de koningsklasse van de autosport neerstrijkt in de Noord-Hollandse duinen.

Het is voor de dertigste keer dat er een Formule 1 Grand Prix wordt verreden op het legendarische Zandvoort. De baan is flink onder handen genomen; er zijn twee kombochten aangelegd, pitgebouwen en toegangswegen opgeknapt en Zandvoort is nu met de trein beter te bereiken.

Volgens weer.nl was het vaak tussen de 19 en 22 graden tijdens de voorbije races op Zandvoort. Sir Jackie Stewart racte zelf eind jaren zestig en begin jaren '70 en kent de klappen van de zweep: gisteren waarschuwde hij de coureurs voor zand en windstoten.

Weer.nl zocht uit dat de mind meestal vanuit het noordwesten kwam en tijdens de vroegere Grands Prix nooit hoger uitviel dan windkracht 6.

De eerste vrije trainig op Zandvoort begint morgen om 11:30 uur. GPToday doet daarvan - zoals u gewend bent - live verslag.