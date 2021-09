Lammers verwacht kippenvel als F1-bolides door Tarzanbocht komen

Jan Lammers vertelt tegen het ANP dat hij ont spannen toeleeft naar de Grand Prix van Nederland op Zandvoorft.

"We hebben heel veel voor onze kiezen gekregen en flink wat tegengas gehad, maar al met al denk ik toch dat het merendeel van de mensen reuze-enthousiast is dat we de Formule 1 terug hebben’’, zo citeert het persbureau de sportief directeur die gisteren een drukke dag had en zo'n beetje voor alle camera gesleept werd die er maar is. Er was namelijke en grote persdag van het circuit, waarbij Lammers als boegbeeld en sportief directeur graag zijn woordje doet.

"Zelfvertrouwen zit in de voorbereiding. Ik heb genoten van de samenwerking tussen alle partijen die dit hebben georganiseerd en opgebouwd. Ik denk dat we het niet beter hadden kunnen doen, maar we staan open voor kritiek en als de argumenten ons overtuigen, zullen we zaken aanpassen. Maar zoals ik er nu tegenaan kijk, zeg ik: de voorbereiding is fantastisch geweest en dat geeft veel rust.’’

Lammers reed zelf Formule 1 en is een geboren en getogen inwoners van het kustdorp. Hij gaat het niet droog houden dit weekend. "Als de coureurs straks voor de eerste keer de Tarzanbocht ingaan, dan is dat wel een kippenvelmomentje’’, zo wordt hij geciteerd door het ANP.

"Ik ben nu al nieuwsgierig naar hoe de reacties dan zullen zijn. Ik heb de opbouw van het circuit gezien en de komst van al die vrachtwagens met het materieel en dat was een fascinerend schouwspel. Wat ik nu aan reacties beluister hier in Zandvoort is overwegend positief. We hebben het volgens mij goed geregeld en ik hoop dat we de toeschouwers dat mooie evenement kunnen brengen waar ze 36 jaar op hebben moeten wachten.’’