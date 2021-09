F1 en organisatie Belgische GP kondigen compensatie aan voor toeschouwers F1-regendrama op Spa

De Formule 1 en de organisatie van de dramatisch verlopen Belgische Grand Prix kondigen aan dat er wordt gewerkt aan een vorm van compensatie na de verregende Grand Prix van afgelopen weekend. Na uren wachten in regen, kou en wind zagen duizenden fans de safetycar en het F1-veld twee keer langzaam aan zich voorbijtrekken in de regen.

Uitstel en afstel

De start werd een aantal keren uitgesteld, waarna twee formatieronden werden gereden, voordat het hele spul terug naar de pitstraat werd geleid achter de safetycar. Na uren en uren wachten volgde nog een aantal ronden waarbij de fans de bolides vol in de spray achter de safetycar langs zagen komen. Er werd nooit geracet, maar Max Verstappen werd uitgeroepen tot winnaar, waarna halve punten werden toegekend.

Er wordt nu gewerkt aan "opties" om de kaartjeshouders tegemoet te komen. In een gezamenlijke verklaring vertellen Formule 1 en de promotor van de Belgische GP:

"Na de impact van het weer op de Grand Prix van België op zondag 29 augustus, werken de Formule 1 en de promotor verschillende opties uit voor kaarthouders, om onze erkenning en dank aan hen uit te drukken voor hun toewijding en inzet. We zullen zo snel mogelijk meer details geven, omdat we de fans willen bedanken voor hun voortdurende steun en passie voor de Formule 1."

Reglementen herzien

FIA-president Jean Todt kondigt bovendien aan dat het reglementen zal worden herzien. Daarbij zal men ook de voorschriften kritisch bekijken die ertoe hebben geleid dat er halve punten werden uitgedeeld aan de top tien, terwijl er de hele 'race' nooit kon worden geracet. Een van de reglementen schrijft voor dat er halve punten kunnen worden toegekend na twee ronden.

Met name op dat laatste is er veel kritiek, ook door coureurs. Zo vroeg Carlos Sainz zich af waar hij het halve punt aan had verdiend dat hij kreeg na een aantal ronden achter de safetycar te zijn aangereden. Sainz werd als tiende geklasseerd. Fernando Alonso werd als elfde geklasseerd en kreeg geen punten. De Spanjaard stelde dan ook dat de Kerstman nogal vroeg is dit jaar.

Middels een verklaring meldt de FIA dat de automobielfederatie haar reglementenboek flink tegen het licht gaat houden.

In de verklaring stelt de internationale autosportfederatie:

“De FIA ​​zal samen met de Formule 1 en de teams de reglementen zorgvuldig herzien om te zien wat er voor de toekomst kan worden geleerd en verbeterd. De bevindingen, inclusief het onderwerp van de toewijzing van punten, zullen worden toegevoegd aan de agenda van de volgende Commissievergadering op 5 oktober”