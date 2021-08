Ook Pirelli-topman zag grote gevaren in Spa

Het Belgische Grand Prix weekend is er eentje om snel te vergeten. Maar door de geschiedenis die er is geschreven zal het waarschijnlijk nooit vergeten worden. De teams reden allemaal op de full wets-banden en toch was het een gevaarlijke bedoeling.

Op de officiële Formule 1-website kijkt Pirelli-bons Mario Isola terug op het zwaar verregende weekend: "Doordat de regen niet verbeterde was het jammer genoeg niet mogelijk om een groene vlag race te hebben. Het grootste probleem was het zicht. De full wet banden verwerken ongeveer 85 liter water per seconde bij 300 kilometer per uur dus al het water moest ergens heen."

En het water werd vooral omhoog geworpen door de snelle auto's. En hierdoor werd het zicht slecht en ook Isola weet dat: "Het resulaat is spray. Iedereen die zat te kijken kon dat achter de safety car zien. Het maakte het onmogelijk voor de coureurs om wat te zien en dat is natuurlijk heel erg gevaarlijk. Op een circuit met veel hoogteverschil is er ook een risico dat er plassen ontstaan. Dit zorgt ook nog voor een andere risico, aquaplanning."

Het zorgde er voor dat de situatie op Spa heel gevaarlijk werd zoals veel coureurs ook over boordradio riepen. Het is hopen dat het aankomend weekend in Zandvoort niet zo absurd hard gaat regenen. Ook Isola kijkt er naar uit: "We gaan weer racen over minder dan een week. Het is dan de Dutch Grand Prix en hopelijk hebben we dan beter weer."