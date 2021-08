Ecclestone had coureurs zelf laten beslissen: 'Het is geen Afghanistan'

De Belgische Grand Prix was een enorme teleurstelling. Bijna iedereen heeft wel door dat deze situatie niet wenselijk was. Het lange wachten op eigenlijk niks was een teleurstelling. De coureurs staan bijna unaniem achter de beslissing van de wedstrijdleiding maar niemand is er echt blij mee.

Als er iemand knopen doorhakte in de Formule 1 was het Bernie Ecclestone. De voormalig Formule 1-baas laat in gesprek met Sportsmail zijn licht schijnen op de Belgische situatie: "Ik zou om 15:00 uur hebben gezegd laten we het om 16:00 of 16:30 nog een keer proberen. Het lijkt er niet op dat de condities verbeteren maar dat weet ik niet zeker. Ik zou hoe dan ook dan starten. Als je wil racen, helemaal top maar als je niet wil racen ook helemaal goed. Niemand zet een pistool tegen je hoofd, het was aan de coureurs."

De race werd uiteindelijk ver na 15:00 achter de safety car gestart met een paar opwarmrondjes. Na 2 opwarmrondes verdwenen de coureurs in de pits om daarna voor nog 2 ronden naar buiten te komen en weer te stoppen. Het was een bijzondere vertoning.

Maar volgens Ecclestone zijn de coureurs zelf perfect in staat om te beslissen of ze wel of niet kunnen racen. "Als ik achteraan reed zou ik misschien beslissen dat het het risico niet waard was omdat het enorm gevaarlijk is. Maar als ik punten voor mijzelf en het team zou willen scoren zou ik misschien doorgaan. Mensen maken hun eigen beslissingen, het is geen Afghanistan. We hebben in slechtere condities gereden en lieten de race doorgaan." Maar dat gebeurde niet en inmiddels weten we allemaal hoe dat is afgelopen. Hopelijk verloopt alles aankomend weekend wel op rolletjes in Zandvoort.