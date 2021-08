Lewis Hamilton: "Het was een farce"

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton was woedend over het verloop van de Belgische Grand Prix op Spa-Francorchamps, waar afgelopen zondag niet werd geracet. De zevenvoudig wereldkampioen Formule 1 stelt in een post op zijn social media dat de vertoning op Spa een lachertje was.

"Het was een farce", schrijft de Mercedes-coureur maandag. Een dag eerder mocht hij naast Max Verstappen en George Russell een trofee omhoog houden, zonder dat hij daarvoor had geracet.

"De enige mensen die echt verliezen, zijn de fans die goed geld betaalden om ons te zien racen. Maar geld praat. Het waren letterlijk de twee ronden die nodig waren om de race te starten - het is een scenario waarin alleen maar geld wordt verdiend", constateert de Brit.

Zijn verklaring op Instagram vervolgt: "Dus iedereen krijgt zijn geld, maar ik denk dat de fans dat van hen terug moeten krijgen. Ik denk dat de sport vandaag een slechte keuze heeft gemaakt."

Hamilton stelt dat de weersomstandigheden ervoor zorgden dat er inderdaad niet gereden kon worden, maar hij uit dus vooral zijn onvrede en ongenoegen over het verloop van zaken. Bovenal leeft hij mee met het publiek. Na de race zei Hamilton al direct tijdens zijn Tv-interview dat hij hoopt dat de fans hun geld terug zullen krijgen. Max Verstappen wist de achterstand op Lewis Hamilton te verkleinen tot drie WK-punten, zonder dat er daadwerkelijk werd geracet in België. De Limburger volgde als eerste achter de safetycar. Verstappen had het beste zicht omdat hij de eerste F1-bolide was, waardoor hij minder spray en opspattend water te zien kreeg. Hij schatte dan ook in dat de race wellicht gelijk om 15:00 uur van start had kunnen gaan.

Komend weekend geldt 'nieuwe ronde, nieuwe kansen'. Op het vernieuwde asfalt van CM Circuit Zandvoort knokken de heren verder om de wereldtitel in - het ongekend spannende - F1-seizoen 2021.