Zak Brown wil reglementen tegen het licht houden: "Dit was geen race"

McLaren-teambaas Zak Brown voelde gisteravond de drang om toch nog even een filmpje op te nemen om duidelijk te maken hoe hij over de gang van zaken dacht tijdens de ultrakorte 'race'. De FIA verklaarde de Grand Prix als 'race' nadat het F1-veld een aantal ronden achter de safetycar had gereden voordat de race werd stilgelegd.

Brown pleit voor aanpassing van de reglementen. Het zit hem dwars dat er gesproken is over een race, terwijl er niet is geracet. Dat zegt hij in een filmpje op Twitter.

A message to the fans - here’s my take on today pic.twitter.com/dGtOSKFODu — Zak Brown (@ZBrownCEO) August 29, 2021

Race of niet?

Brown vertelt: "Wij wilden racen, onze coureurs wilden racen en natuurlijk weten we dat jullie een race wilde zien. En dat is niet wat je zag, dat is niet waar wij aan hebben deelgenomen."

De Amerikaanse McLaren-teambaas vervolgt:

"In de reglementen staat dat nadat je een paar ronden hebt gereden, het een race kan worden genoemd. Ik denk dat dat moet worden herzien."

Ook zegt de teambaas van Norris en Ricciardo: "We hebben als sport een betere oplossing nodig als dat soort situaties zich vaker zouden voordoen. Het resultaat zou geen race moeten zijn na drie ronden achter een safetycar rijden. Ik denk niet dat iemand vandaag durft te stellen dat het goed voelt om hier te spreken van een race."