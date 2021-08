Charles Leclerc heeft het te doen met de fans na deceptie op Spa-Francorchamps

Charles Leclerc leeft mee met de fans langs het circuit, en thuis op de bank. De Ferrari-coureur weet dat de miljoenen TV-kijkers, maar vooral de fans langs de baan, zijn getrakteerd op een teleurstelling.

Via Twitter laat de Ferrari-coureur weten bedroefd te zijn en mee te leven met de F1-fans.

"Ik ben bedroefd dat wij niet konden gaan racen vandaag. Ik voel echt mee met de mensen die zo lang hebben zitten wachten langs de baan in de regen en ook de TV-kijkers thuis. Hopelijk wordt het komende zondag veel leuker", schrijft Leclerc.

Gutted that we couldn't go racing today. Really feel for all of you at the track who stayed in the rain and to everyone who was just watching the rain on TV. Hopefully next Sunday will be a lot more fun 🤞 pic.twitter.com/SWq1xICM6p