Code rood: race op Spa lijkt over met Max Verstappen als winnaar!

Na drie uur uitstel en twee rondjes gereden onder tijd, is de race met rood gevlagd. De FIA heeft weer een rode vlag gegeven op Spa, want het is blijkbaar toch te gevaarlijk. De wedstrijdleiding probeerde het na uitstel, maar de regen is de boosdoener.

Max Verstappen zou dan de winnaar zijn, maar omdat er maar twee rondes zijn verreden, krijgt de Nederlander nu halve punten. Williams-coureur George Russell wordt dan verassend tweede en Lewis Hamilton finisht de race dan als derde. De punten worden wel uitgedeeld, omdat er twee rondes zijn verreden.

Mits de race wordt vervolgt, zal de tijd minder zijn, want de klok loopt gewoon door. De FIA had om 18:17 een tijdsklok van een uur in gesteld, als deze is verstreken, is de race over.