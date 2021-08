Debat over aanpassingen Eau Rouge barst hevig los na crash Norris

Na een serie ernstige ongelukken en crashes in Eau Rouge, barst in de Formule 1 een nieuw debat los over de eventuele noodzaak om Eau Rouge en de Raidillon op Spa-Franchrochamps aan te passen.

Tijdens de F1 kwalificatie crashte Lando Norris hard op het deel van het circuit, waar de laatste tijd bijzonder veel ernstige ongevallen plaats vonden. De roep om aanpassingen wordt luider en luider, terwijl sommigen ook vinden dat de unieke karakteristieken van de baan nu eenmaal zijn wat ze zijn.

Hubert

In 2019 kwam Anthoine Hubert om het leven na de angstaanjagende horrorcrash waarbij Juan Manuel Correa ernstig gewond raakte en getekend werd voor het leven. Onlangs ging het ook vreselijk mis tijdens de 24-uur van Spa met sportwagens. Meerdere coureurs moesten naar het ziekenhuis en ook begin dit weekend ging het mis tijdens de W Series voor vrouwen. Zes coureurs vlogen boveop de blinde bocht van de baan, en klapten op elkaar. Wonderwel overleefden alle dames.

Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel was zaterdag in Spa ziedend. Zijn oproep om niet te rijden vanwege extreme regenval werd niet gehoord. Norris crashte zwaar in Eau Rouge. De McLaren-coureur werd opgenomen in het ziekenhuis voor korte controles aan zijn pijnlijke elleboog, maar Norris zal vandaag weer racen.

Pittig gesprek met Masi

Na zijn woede-uitbarsting op de boordradio stapte Vettel hoogst persoonlijk naar F1-racedirecteur Michael Masi omdat hij de sessie voorafgaand aan de crash liet doorgaan. "Ik denk dat Michael niet trots is op wat er is gebeurd", zei de Aston Martin-coureur. Achteraf praten is makkelijk, maar ik denk dat we een manier moeten vinden om meer te luisteren naar de informatie die we hebben", voegde Vettel eraan toe.

Er was echter al een debat in de paddock aan de gang over de vraag of de snelheden van de hedendaagse bolides nog steeds geschikt is voor het beroemde Eau Rouge-deel. Mercedes-teambaas Toto Wolff zei echter dat hij er geen twijfel over had dat de procedure van zaterdag had moeten doorgaan.

"Dit is Formule 1"

"Natuurlijk. Dit is de Formule 1", riep hij uit. "Dit is motorsport, dit is Spa, en het vereist altijd een speciale moed om het gaspedaal op de grond te drukken. Als er op de hele baan aquaplaning werd waargenomen, had de sessie moeten worden gestopt, maar zo was de situatie niet", stelt Wolff.

Nadat Norris oke werd bevonden en ontslagen uit het ziekenhuis nam Norris de schuld van de crash vol voor eigen rekening: hij houdt vol dat hij een fout gemaakt heeft. Andreas Seidl, was het daarmee eens. "Het is verkeerd om met je vinger naar iemand te wijzen", zei hij, toen hem werd gevraagd naar de uitbarsting van Vettel richting Masi.

"De omstandigheden waren moeilijk, maar wij hebben het ongeluk veroorzaakt", gaf Seidl toe.

Debat blijft springlevend

Toch blijven anderen zich afvragen of Eau Rouge in de toekomst veilig zal zijn. "Het is nog steeds dezelfde coole bocht als voorheen", zei Norris' teamgenoot Daniel Ricciardo, "en het zou heel jammer zijn als we die zouden verliezen. Maar met het aantal ongelukken dat we daar de laatste tijd hebben gehad, moeten we iets doen."

Er wordt echter al 'iets' gedaan. De dag voor het Norris-incident kregen F1-coureurs, waaronder Carlos Sainz, plannen te zien. Er zou 80 miljoen euro worden uitgetrokken voor grootschalige renovatie en herziening van de huidige situatie. "Het is heel duidelijk dat deze bocht een fundamenteel probleem heeft", zei Sainz van Ferrari. Als je vooraan staat en je raakt de barrière hard, stuiter je terug op de baan en iemand die op de 17e plaats staat, weet er niets van. Het is een extreem gevaarlijke situatie waarvoor wij als coureurs om veranderingen hebben gevraagd", aldus Sainz.

Max Verstappen steunt aanpassingen van het deel rondom, Eau Rouge. De veiligheid moet omhoog, maar het karakter van de baan moet behouden blijven, vindt hij.

Terugkaatsen naar de ideale racelijn

"Ik denk dat de veranderingen die ik heb gezien die aan het einde van het jaar gaan gebeuren er erg goed uitzien. Als je door de bocht gaat, is alles in orde. Het probleem is dat wanneer de barrière zo dichtbij is, het heel gemakkelijk is dat wanneer iemand hem raakt, je terugkaatst op de baan en op de racelijn", voegde Verstappen eraan toe.

"Zelfs als het een beetje later gebeurt, ga je over de kam die er ligt en die is ook blind, wat volgens mij is gebeurd met de enorme GT3-crash. Ik denk dat het met de veranderingen die worden doorgevoerd een stuk beter zal zijn, maar ik bedoel dat racen nooit helemaal veilig zal zijn. Ik denk dat iedereen dat weet", zei hij.