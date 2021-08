Horner: 'Max kreeg zichzelf in top positie'

Red Bull kende een goede kwalificatie. Op de kletsnatte baan in Spa wist Max Verstappen de pole position veilig te stellen terwijl Sergio Perez zich op de zevende plek nestelde.

Teambaas Christian Horner was na afloop ten eerste heel opgelucht dat McLaren-coureur Lando Norris ongeschonden wist uit te stappen na zijn crash: "Het meest belangrijke is dat Lando oké is." Na de crash wist Verstappen iedereen te verslaan: "Hij kreeg zichzelf in een top positie en zorgde ervoor dat het rondje telde."

Ook Horner is verbaasd over wie er als tweede mag starten. "George's ronde was fenomenaal. Maar het is goed dat we pole position hebben. We hebben een frisse baan voor ons. We moeten een topstart hebben. We weten dat we kwetsbaar zijn als we als leider uit Eau Rouge komen. Het kan weer nat zijn morgen dus zicht is belangrijk. Laten we kijken wat morgen brengt."