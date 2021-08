Beitske Visser uit ziekenhuis ontslagen na crash op Spa-Francorchamps

Beitske Visser is uit het ziekenhuis in België ontslagen. Visser was één van de zes dames die vreselijk hard crashten op Eau Rouge in de Raidillon. Zes dames uit de W Series gingen van de baan, sommigen konden elkaar niet ontwijken en klapten vol op elkaar.

Visser beseft dat zij een engeltje op haar schouder heeft gehad. Ze werd zijdelings geraakt door een dame die haar niet meer kon ontwijken. Na medische controles in het ziekenhuis blijkt dat Visser geen breuken heeft overgehouden aan de angstaanjagende crash op Spa.

Via Twitter laat Visser nu weten: "Ik wil iedereen bedanken voor de berichten. Dit was wel erg heftig, maar ik denk dat ik een engel op mijn schouder had. Ik voel mij wat beurs, maar ik heb gelukkig geen breuken", laat Visser via Twitter weten.

Thank you all for your messages❤️ that was a very scary one but I think I had an angel on my shoulder, I’m very sore but luckily I have no fractures🙏 pic.twitter.com/j2AyJzav80