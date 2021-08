De Grand Prix van België wordt vaak in één adem genoemd met Spa-Francorchamps. Vanaf het eerste F1-wereldkampioenschap stond de baan van veertien kilometer lang op de kalender.

Maar vanaf de jaren '70 en begin jaren '80 stond het iconische circuit niet meer op het wedstrijdschema vanwege alle gevaren. De coureurs reden op de openbare weg en op een paar vangrails en hooibalen na was er amper veiligheid.

De FIA besloot daarom om te gaan racen op het spiksplinternieuwe circuit van Nivelles, in de plaats Baulers vlakbij Brussel. Het circuit is ontworpen door de Nederlander Hans Hulgenholtz en was 3.7 kilometer lang en telde zeven bochten. De baan werd geopend in 1971 en uiteindelijk na 10 jaar alweer gesloten in 1981.

In 1972 en 1974 bezocht de koningsklasse Nivelles. Emerson Fittipaldi won tweemaal op dit circuit en blijft daarmee de enige coureur in de F1 die daar wist te winnen. Tussendoor in 1973 en daarna werd ook geracet op Zolder.

In 1983 kwam Spa-Francorchamps terug op de kalender met een kortere en vernieuwde lay-out, die op een paar verschillen na, nog steeds wordt gebruikt tot op de dag van vandaag. In 1984 werd nog eenmaal Zolder op gereden, maar vanaf 1985 bleef het circuit in de Ardennen een blijvertje.

Hieronder videobeelden van het circuit Nivelles.