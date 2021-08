Lewis Hamilton klaagt dat "enorme hobbel" Eau Rouge verpest: "Zullen ze vast wel repareren"

Een opmerkelijke klacht van Lewis Hamilton na de eerste vrije trainingen op vrijdag in de Belgische Grand Prix. De majestueuze bocht van Eau Rouge richting Raidillon is "verpest", stelt Hamilton.

Mogelijk is de baan aangetast tijdens de grote overstromingen in het gebied van vorige maand. De organisatie van de race meldde destijds op haar website dat het wassende water op een aantal plaatsen de constructie van het circuit had aangetast.

Na de tweede vrije training op Spa-Francorchamps zegt Hamilton dat er een "enorme hobbel" de baan heeft verpest. Hij dringt er op aan dat de baan "vast wel gerepareerd" zal worden.

De bochtencombinatie richting Kemmel Straight is voor velen het mooiste stukje asfalt op aarde. Lewis Hamilton: "Het was een prima dag, een beetje ellendig hier, de sessies zijn erg kort, dus we krijgen niet veel kennis of winst uit de korte tijd die we hebben", begint hij in gesprek met Sky Sports F1. “Het was in ieder geval droog voor FP2, dus we hebben wat ronden gereden, maar ik had de auto niet helemaal onder de duim vandaag, dus ik heb vanavond wat werk om dat uit te zoeken."

Hij vervolgt: “Het is een enorm uitdagend circuit, we proberen die juiste balans te vinden, en vanmorgen hadden we het op een bepaalde manier, we hebben vanmiddag de afstelling omgegooid, maar de prestaties blijven ongeveer hetzelfde. Je gaat sneller in de eerste en derde sector, maar je gaat langzamer in het midden, of je gaat sneller in het midden en langzamer in de andere twee. Dus het is best lastig om die balans te vinden, maar het is een geweldig circuit."

"Erg hobbelig"

Vervolgens begint de regerend wereldkampioen over Eau Rouge en Raidillon. "Het is nu erg hobbelig door Eau Rouge, er is iets gebeurd, ze hebben het een beetje verpest, ik weet niet of er een nieuwe patch is, maar er is een enorme hobbel precies op het compressiepunt. Dat hebben we daar nog nooit zo gehad in het verleden. Het is echt scherp, je voelt het aan de achterkant, maar ik weet zeker dat ze het zullen repareren. Ik denk dat het iets te maken heeft met de modderstroom, de regen."

De regen lijkt het hele weekend wel en niet aanwezig rondom het circuit door de Ardennen. Zondag zou het volgens sommige weervoorspellers harder kunnen gaan regenen. Afgelopen maand werd het circuit echter meerdere keren door buitengewone overstromingen getroffen als gevolg van noodweer.

Dillema qua afstelling

"Natuurlijk denk ik dat als het gegarandeerd regent, je meer neerwaartse druk zou willen, maar als het dan niet regent - mocht de weerman of vrouw er mis hebben - dan ben je een 'sitting duck' op de rechte stukken. Dus we moeten heel voorzichtig zijn met het aanpassen van de afstellingen van de auto", besluit Hamilton.