Dakar-rijder Ton van Genugten (38) komt om het leven in mestsilo

De Brabantse Dakar-rijder Ton van Genugten is op 38-jarige leeftijd omgekomen na een val in een mestsilo. Dat meldt Omroep Brabant. Van Genugten reed meerdere keren mee in het Dakar-team van De Rooy.

Het ging mis op een boerderij in het Brabantse Best. Een gespecialiseerd brandweerteam wist Ton van Genugten te bevrijden uit de silo, maar hij overleed kort daarna. De traumahelikopter werd ingezet, maar dat mocht niet meer baten.

Met het team van De Rooy reed hij vaak mee in de Dakar Rally. Gerard de Rooy zei donderdag tegen Omroep Brabant "Het is een zwarte dag, ongelofelijk. Ik heb er geen woorden voor. Het is heel erg triest."