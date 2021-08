Max Verstappen heeft twee 'thuisraces' voor de boeg en kijkt alvast uit naar "oranje" Zandvoort

Max Verstappen heeft twee 'thuisraces' voor de boeg, te beginnen met de Grand Prix van Spa-Francorchamps in België. De Limburger leeft op bij het zien van zoveel oranjefans die hij al heeft gezien in de Ardennen.

"Het is geweldig om al zoveel fans te zien, het is sowieso mijn favoriete circuit. Ik kijk er altijd naar uit om hier naartoe te komen. En dan de nieuwe Grand Prix in Holland in Zandvoort, dat wordt heel intersant om te zien. Wat betreft het circuit zelf, denk ik dat de kwalificatie daar heel speciaal gaat zijn. Het is al een heel cool circuit in de F3. Het was leuk om in de oude Formule 1-auto's showruns te doen in het verleden, maar met de auto's die wij nu hebben wordt dat heel snel. Daarnaast gaat het bijzonder zijn om zoveel oranje naast het circuit te zien. Het is een redelijk historisch circuit in zijn algemeenheid, en alles er omheen. Ik kijk er natuurlijk heel erg naar uit, maar natuurlijk wil ik mijzelf eerst zien te vermaken hier in Spa."

In België heeft Verstappen al veel Oranjefans gezien, en hij vertelt dat hij zijn hart kan ophalen aan alle steun die hij nu al ontvangt.

Morgen begint de eerste vrije training van de Grand Prix op Spa-Francorchamps. GPToday doet daarvan - zoals jullie gewend zijn - live verslag.