Diskwalificatie Vettel uit Hongaarse GP valt hem zwaar: "Bitter"

Sebastian Vettel noemt het "bitter" dat hij is gediskwalificeerd uit de uitslag van de Hongaarse Grand Prix. De Duitse viervoudig wereldkampioen roept de FIA op om de regels minder strikt na te leven. Dat zegt de Aston Martin-coureur donderdag tijdens de persconferenties in aanloop naar de Belgische Grand Prix op Spa-Francorchamps.

Na de race in Hongarije van vier weekenden geleden werd Vettel uit de resultaat van de race geschrapt, omdat de FIA onvoldoende brandstof uit zijn auto kon krijgen na afloop van de race. Het team probeerde nog in beroep te gaan maar dat had geen kans van slagen. Volgens de regels moet er nog zeker 1,0 liter brandstof na de race over zijn in de brandstoftank, bij Vettel zat er niet meer dan 0,3 liter in de tank, bleek uit controles van de FIA.

"Het is heel bitter, want ten eerste hadden we geen voordeel, ten tweede was er geen intentie of wijze waarop wij konden uitleggen dat er te weinig brandstof in de auto zat", vertelde de 34-jarige aan verslaggevers. "Terugkijkend denk ik dat het duidelijk is - de regels zijn zoals ze zijn en we zijn gediskwalificeerd. Vooruitkijkend, nu begrijp ik het beter omdat ik degene was die er last van had. Dat wil je niemand anders laten gebeuren en het zou goed zijn als er wat meer tolerantie zou zijn."

Aston Martin staat nu zevende in het constructeurskampioenschap.