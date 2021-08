Rechter doet maandag of dinsdag uitspraak over kwestie 'stikstof' rondom Grand Prix op Zandvoort

De spanning blijft nog even hoog, maandag of dinsdag doet de rechter uitspraak in het kort geding over vermeende uitstoot van stikstof tijdens de Grand Prix van Nederland op Zandvoort. De rechter zei na de zitting van donderdagmiddag: "De belangenafweging is een lastige. Daar wil ik de tijd voor nemen."

Volgens de rechter ziet hij de problemen rondom de vermeende te hoge uitstoot van stikstof goed te begrijpen, maar hij heeft ook begrip voor de belangen van het doorgaan van de F1-race. Tijdens de zitting die donderdagmiddag was bij de rechtbank in Haarlem, stelde de eisende partij dat de race wel zonder publiek, zonder F3 en zonder Porsche Supercup zou kunnen worden gehouden "bij wijze van compromis". De organisatie van de race acht dat "onacceptabel" en stelt dat de schade daarvan immens zal zijn. Circuitdirecteur Robert van Overdijk stelt dat de schade "miljoenen" zou bedragen. Namens de provincie wees een advocaat erop dat het circuit er "al ligt sinds 1948". Volgens hem is het circuit geen "nieuwe activiteit". De advocaat van het circuit stelt: "Hoe je het ook wendt of keert: er is een circuit, daar mocht op worden geracet en daar mag op worden geracet." De natuur is niet in het geding, stelt het circuit bij monde van hun advocaat. Bovendien, stelt men, zou de stikstofuitstoot al lager zijn, omdat er al minder evenementen gehouden zijn tijdens de coronapandemie.