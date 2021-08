Gachot: 'Als ik Verstappen was zou ik niks hebben gezegd'

Het is en blijft voer voor discussie: de strijd tussen Hamilton en Verstappen. Er is al veel over gezegd en geschreven. Elke dag komt er wel een kenner bij die zijn mening erover paraat heeft.

De volgende die zijn zegje doet over de situatie is oud-coureur Bertrand Gachot. In de Beyond the Grid Podcast liet hij zijn lampje erover schijnen: "Ik ben old school, als ik Verstappen was zou ik niks gezegd hebben. Ik zou Hamilton niet hebben gezegd wat ik dacht en gewoon zeggen: 'We doen het praten wel op de baan.' Maar het is niet makkelijk om te zeggen."

Gelukkig wil Gachot ook nog even praten over de straffen die tegenwoordig worden uitgedeeld. En dan specifiek de uitgedeelde straf in Silverstone: "Ik denk dat deze straffen te hoog zijn. En om eerlijk te zijn, ik dacht dat het een racing incident was maar wie ben ik om dat te beoordelen."

Net als veel fans op de bank ziet Gachot ook het epische duel tussen de twee beste coureurs van de wereld. "Deze gasten zijn de beste en ze vechten voor het wereldkampioenschap, ze zijn bereid om alles te doen." Gelukkig duurt het seizoen nog wel eventjes dus kan iedereen nog een aantal maanden genieten van de titanenstrijd.