Ecclestone denkt dat Verstappen de grootste kans op de titel heeft

Het is een waar koningsduel: de strijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. Inmiddels zijn we halverwege het seizoen en beginnen steeds meer kenners en fans hun voorspellingen te doen wie van de twee wereldkampioen gaat worden.

Aan het rijtje meestervoorspellers kunnen we nu een nieuwe naam toevoegen, die van Bernie Ecclestone. De voormalig heerser van de Formule 1 laat zich in gesprek met Auto Motor und Sport uit over de strijd: "Ik zou mijn geld inzetten op Max. Hij is goed bezig en het lijkt dat hij de beste auto heeft op dit moment."

Ecclestone gaat nog dieper in op de materie: "Max zal races winnen die Lewis niet kan winnen en andersom. Op het einde komt het erop neer dat het beslist zal worden door wie de minste fouten maakt. Lewis heeft meer ervaring. Hij kent deze situatie. Het grootste risico voor Max is dat hij meer foutjes kan maken." Vooralsnog hebben we dit seizoen toch wat foutjes gezien in het Hamilton-kamp. Denk bijvoorbeeld aan zijn slipper in Imola en natuurlijk het welbekende Silverstone-incident.

Ook Ecclestone kijkt nog even terug op de gebeurtenissen op de historische gronden van Silverstone. "Als Lewis vooraan had gereden was het lastig geworden voor Max. De Mercedes was sneller op het rechte stuk. Max had moeten vertrouwen op de strategie en zijn pitcrew. Maar je kan geen snellere pitstop plannen." Vooralsnog is het een prachtig duel en in België zal er een nieuw hoofdstuk worden geschreven in het boek 'Hamilton v. Verstappen'.