Toto Wolff treft geen blaam bij aankoop aandelen Aston Martin

Toto Wolff treft geen blaam bij de aankoop van een aandelenpakket vorig jaar in Aston Martin. De Duitse en Britse beurswaakhond stellen dat Toto Wolff niets te verwijten valt, zo schrijft de Financial Times.

De Duitse instelling die de naleving van de regels controleert wat betreft de beursgang, heeft geen 'verdachte' handel in Daimler en Aston Martin-aandelen waargenomen. BaFin, zoals de Duitse beurswaakhond heet, gaat niet verder met een onderzoek vanwege een gebrek aan bewijs. De Britse waakhond onthoudt zich van commentaar, maar volgens de Financial Times zou een bron die bekend is met de zaak hebben gezegd dat de Britse waakhond geen verder onderzoek instelt.

Nadat Toto Wolff zijn aandelen had aangeschaft, zouden de aandelen met zeker zestig procent zijn gestegen. Een Canadese krant meldde begin deze week dat de Duitse en Britse beurswaakhond een onderzoek zouden hebben ingesteld vanwege mogelijke voorkennis van Toto Wolff. Volgens de Financial Times blijkt nu dat er niets onoorbaars heeft plaatsgevonden. De Duitse toezichthouder wijst verdachtmakingen van de hand dat er met voorkennis zou zijn gehandeld in aandelen Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC en Daimler AG.