Mika Hakkinen breekt lans voor "briljante" Bottas: "Een goed lopende klok moet je niet openen"

Mika Hakkinen neemt het voor zijn landgenoot Valtteri Bottas op: de Finse oud-wereldkampioen adviseert het team van Mercedes om Bottas niet in te ruilen voor George Russell. Hakkinen is niet alleen landgenoot, maar is ook betrokken bij het management van Bottas.

Hakkinen begint over de feiten. "Als je naar de feiten kijkt, namelijk het resultaat in al die jaren dat Valtteri samen met Lewis heeft gereden en wat het team heeft bereikt met deze twee coureurs, dan kun je dat niet verbeteren. Dat is ongelofelijk, het was briljant."

"Teveel kritiek"

Tegen RTL Deutschland vertelt de tweevoudig wereldkampioen dat diegenen die menen dat George Russell een betere coureur zou zijn dan Valtteri Bottas, ver naast de pot pissen. Bottas zou een "briljante" coureur zijn, herhaalt de Fin. "Hij is een briljante coureur. Hij wordt teveel bekritiseerd, veel teveel. Naast Lewis rijden is geen kinderspel. Daarbij is het niet voldoende om alleen getalenteerd en snel te zijn. De ervaring die deze mensen hebben is gewoon ongelofelijk. Dat leer je niet op het internet of door het lezen van boeken."

Hakkinen denkt dat Bottas nog altijd veel populariteit geniet binnen het team van Mercedes. Afgelopen weekend zei Bottas dat Lewis Hamilton hem "persoonlijk" had verteld dat hij het liefst zou doorgaan met Bottas in de toekomst. Teambaas Toto Wolff zei dat het besluit Bottas of Russell iets wordt uitgesteld, uiterlijk in september zou er witte rook uit de schoorsteen van Mercedes moeten komen.

"Binnen het team zal er zeker worden gezegd: 'We hebben een geweldige racecoureur hier'", zo benadrukt Hakkinen. "Wij hebben een gezegde dat je een goed lopende klok nooit moet openen om het te proberen te verbeteren. Je laat het gewoon lopen", aldus de 'Flying Fin'.