F1 kondigt nieuwe award aan voor inhalen

De coureur die het meeste inhaalt tijdens een F1-seizoen valt in de prijzen. Een nieuwe 'award' is dinsdag aangekonidigd. De prijs voor degene die de meeste inhaalacties uitvoert tijdens het F1-seizoen krijgt de naam van een sponsor; een website voor handel in cryptomunten.De award komt naast de al bestaande gesponsorde 'wedstrijd' voor snelste pitstops. Die 'award' wordt gesponsord door een pakketjesleverancier.

Critici vinden de nieuwe 'award' een beloning voor degenen die regelmatig hun auto te laag kwalificeren. Zij zullen dus vaker inhalen gedurende races en dus hoger scoren in deze nieuwe ranglijst waarbij het aantal inhaalacties worden geteld.

Nieuwe graphics in beeld

De kijker zal tijdens de races worden geconfronteerd met nieuwe graphics die het aantal inhaalacties zal tonen. Ook worden de inhaalkansen in beeld gebracht met daarbij de laatste stand van zaken in de nieuwe ranglijst.

Aan het einde van het jaar krijgt de winnaar, degene die het meest heeft ingehaald dus, een trofee overhandigd. Tot nu toe heeft Sebastian Vettel de meeste inhaalmanoeuvres uitgevoerd dit seizoen.