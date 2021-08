Ferrari gaat voor de wereldtitel in 2022. Dat zegt vertelt Mattia Binotto. De Italiaanse teambaas van Ferrari blikt halverwege het seizoen 2021 terug op de eerste seizoenshelft, waarin Charles Leclerc de Grand Prix van Monaco had kunnen winnen, indien hij niet zou zijn gecrasht tijdens de derde vrije training.



Volgens de Italiaan is het "geen geheim" dat Ferrari de wereldbeker zo snel mogelijk weer naar Maranello wil brengen, vertelt hij tegen Scuderia Fans. Vanwege de nieuwe aerodynamische regels die vanaf komend seizoen van kracht worden, wordt daaraan "hard gewerkt" in Maranello.

Binotto: "Volgend jaar strijden om de titel is een must. Als we dat niet doen, zou dat betekenen dat we alles verkeerd hebben gedaan."

Als Ferrari volgend jaar niet op stoom komt, dan zou dat wel eens zijn baan kunnen kosten. Volgens Binotto is zijn team de juiste weg in geslagen in 2021.

Binotto: "Wij zijn het team dat de meeste punten heeft verzameld ten opzichte van vorig jaar, wij zijn over het algemeen het meest verbeterd", zegt de 51-jarige teambaas van Ferrari. "Dit laat zien dat we op de goede weg zijn en dat wij goed samenwerken."