Directrice Spa-Francorchamps zou slachtoffer zijn van liefdesdrama

Hoewel er nog veel onzeker is over de dood van de directrice van het circuit van Spa-Francorchamps, is de meest waarschijnlijke theorie dat zij uit jaloezie zou zijn vermoord door haar stomdronken echtgenoot.

Vijf dagen geleden werd de wereld van de Formule 1 opgeschikt door het bericht dat Nathalie Malliet (51) levenloos was aangetroffen in een huis in Gouvy. De lokale politie trof daar om 12:10 uur het levenloze lichaam van de vrouw. Die ochtend werden er meerdere geweerschoten gehoord. Ann Lawrence Durviaux (advocaat en professor aan universiteit van Luik) werd naast de directrice van het circuit ook dood aangetroffen. Een derde dode lichaam was dat van Maillet's echtgenoot Franz Dubois, hij was voormalig piloot en testrijder.

Volgens verschillende media zou het gaan om een dubbele moord op de twee vrouwen, uitgevoerd door de man die dronken zou zijn thuis gekomen en woedend zou zijn geworden toen hij de twee vrouwen aantrof. Deze theorie zou aannemelijk zijn en wordt ondersteund door een professor psychologie en seksualiteit van de Brusselse Universiteit, Sandrine Detandt. Zij is bovendien ook bevriend met de omgekomen Durviaux.