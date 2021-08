Patrick Head ziet positieve dingen bij Williams

Ooit was een het team van Williams een van de topteams. Vele legendarische coureurs bestuurde de bolides van het Britse team. Maar de laatste jaren was het veelal kommer en kwel bij het team. Nu lijkt echter de weg omhoog heel langzaam te zijn ingezet.

Het team werd ooit opgericht door Frank Williams en Patrick Head. Die laatste ging met pensioen in 2011 en daarna ging het eigenlijk alleen maar slechter met het team. 2014 was nog een goed jaar met veel podiums en een pole in Oostenrijk voor Felipe Massa maar daarna ging het echt bergafwaarts. Het team werd uiteindelijk overgekocht door Dorilton Capital en Jost Capito werd de nieuwe teambaas.

Head

In de Beyond The Grid Podcast kijkt Head terug op zijn jaren bij het team: "Ik ben 35-40 jaar bij het team betrokken geweest. In veel van die jaren wonnen we vaak races. Ik ging met pensioen in 2011 en ik moet zeggen dat we niet elk jaar dat ik betrokken was races wonnen maar de meerderheid van de jaren wel." Het was dan ook pijnlijk om te zien hoe het met het team ging na zijn vertrek: "Het is een beetje verdrietig als je kijkt hoe ze de laatste tien jaar hebben gepresteerd, dus ik ben heel blij dat ze op de weg terug zijn."

Volgens Head heeft het nieuwe bestuur bijgedragen aan de positieve recente ontwikkelingen. "Ik denk dat Jost en de mensen die hij heeft meegenomen... ze hebben al wat mensen die er een tijdje waren, maar ze hadden beter leiderschap nodig in de top en ik denk dat ze dat nu hebben."

In Hongarije wist het team eindelijk weer punten te pakken. Beide auto's finishte in de punten, iets wat George Russell achter tot tranen toe emotioneerde. Ook Head was blij met deze prestatie maar denkt dat ze er nog niet helemaal zijn: "Ze werden natuurlijk geholpen door dat incident in de eerste bocht, dus ze zijn er nog niet helemaal op eigen verdienste. Dus ze hebben nog een korte weg te gaan voordat ze er echt zijn."