Horner positief over prestaties Perez en Gasly

Het is een jaarlijks terugkerende discussie: wie mag volgend seizoen de Red Bull en Alphatauri's besturen? Dit jaar mocht Yuki Tsunoda debuteren bij de Italiaanse renstal en Sergio Perez mocht Max Verstappen vergezellen bij het topteam. Pierre Gasly bleef bij AlphaTauri maar heeft het vaak genoeg over zijn toekomst.

Red Bull teambaas Christian Horner heeft inmiddels ook wel door dat er alweer veel geruchten de ronde doen over wie voor de Red Bull teams gaat rijden volgend jaar. In gesprek met Motorsport.com laat hij zich erover uit: "Sergio heeft volgens mij gebracht wat we hoopte. Je zag dat bijvoorbeeld in Bakoe waar hij de overwinning pakte. Hij heeft goede punten gepakt voor het constructeurs kampioenschap en zet het team op de eerste plaats, dat zagen we bijvoorbeeld in Frankrijk. Hij is een echte teamplayer en we zijn heel erg blij met het werk dat hij verricht."

Gasly

Ook over Gasly heeft Horner nog wel wat te zeggen: "Pierre doet het fantastisch bij AlphaTauri. En hij is nog steeds een Red Bull-coureur, dus we zitten in een goede situatie." Wat Horner hiermee wil zeggen is niet helemaal duidelijk. Wat wel duidelijk is, is het feit dat veel Red Bull-coureurs nog niet weten waar ze volgend jaar rijden.

Verstappen heeft die zekerheid wel en is ook aankomend seizoen de kopman. Maar wie er in de AlphaTauri's zitten is nog niet zeker. Ook is het nog niet zeker wie de adjudant van Verstappen gaat worden bij Red Bull. Het is voor Tsunoda, Gasly en Perez afwachten waar ze in 2022 rijden. Het is ook niet bekend of een nieuw toptalent uit het junior team mag gaan warm draaien voor 2022.