Guenther Steiner: "WIj zijn nou ook niet echt de meest gelukkigen"

Het zit het team van Haas dit jaar niet mee, maar daar heeft het team ook voor gekozen: vooraf aan het seizoen koos het kleine Amerikaanse team ervoor om 2021 op te offeren voor 2022. Toch denkt teambaas Guenther Steiner dat er juist tijdens 'kansenrace' in Hongarije meer te halen viel.

Dat schrijft de Haas F1-teambaas in zijn column voor The Race.

Steiner: "Hongarije was potentieel een kans-race, maar als je helemaal eerlijk bent, zelfs in een kansen-race, is het echt moeilijk als je niemand hebt om mee te vechten. Je moet gewoon echt geluk hebben, en ik denk dat het bekend is dat wij niet de gelukkigste zijn..."

Geluk moet je verdienen

Hij vervolgt: "Misschien zullen mensen zeggen dat we geluk hadden omdat we de eerste drie jaar erg goed waren, maar ik denk dat dat ons harde werk was. Je kunt gewoon geen geluk eisen, je moet het verdienen en op dit moment zijn we niet in staat om het te verdienen. Normaal gesproken zijn dit het soort races waar je punten kunt scoren als je geen goede auto hebt, zoals Williams liet zien."

Het team van Williams scoorde en profiteerde van de afwezigheid van veel auto's die normaal gesproken sneller zijn dan hen. Mick Schumacher scoorde uiteindelijk geen punten met zijn twaalfde plaats, Nikita Mazepin kreeg het zwart-wit geblokt niet te zien na een aanrijding in de pits met Kimi Raikkonen.

Concurrent scoort maximaal

Steiner ziet Williams hun bolides naar de zevende en achtste positie rijden.

Steiner schrijft: "Zij maakten van de gelegenheid en fair-play gebruik. Ze hadden geluk, maar deden goed werk om het geluk dat ze kregen te benutten. Ik denk dat we misschien het geluk voor de toekomst verzamelen - daar reken ik tenminste op!"