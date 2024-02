Mick Schumacher kan F1-kans bij Alpine vergeten

Mick Schumacher hoopt nog altijd op een tweede kans in de Formule 1. De Duitser is reservecoureur bij Mercedes en hij gaat voor Alpine rijden in het WEC. Bij de Franse renstal zien ze het echter niet zitten om hem ook een kans te kunnen in een Formule 1-bolide.

Schumacher maakt dit jaar zijn comeback in een wereldkampioenschap. Hij zal echter niet gaan rijden in de Formule 1, maar in het World Endurance Championship. Hij vond een Hypercar-stoeltje bij het team van Alpine. Daar hoopt hij genoeg indruk te maken op Formule 1-teams. Hij staat nog altijd onder contract bij Mercedes en hij zal dan ook aanwezig zijn bij vrijwel alle raceweekenden.

Nu hij ook een Alpine-contract heeft, kan hij daar ook een rol gaan spelen. Alpine-teambaas Bruno Famin laat echter weten dat het uitgesloten is dat Schumacher plaats zal nemen in een Formule 1-wagen van het team. In gesprek met Auto, Motor und Sport is Famin daar nogal duidelijk over: "Zulke plannen hebben we niet. Dat zou trouwens ook niet werken. We hebben al een reservecoureur in de persoon van Jack Doohan. Mick is de reservecoureur van Mercedes. Het contract dat wij hebben gaat exclusief om het rijden in de enduranceracerij."