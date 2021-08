Duizenden fans krijgen slecht nieuws vanuit Zandvoort: "Ongelofelijk vervelend"

Duizenden mensen met een toegangskaartje voor de Heineken Dutch Grand Prix op Zandvoort hebben vandaag te horen gekregen dat hun entreekaartje niet geldig is dit jaar. De Grand Prix die over 17 dagen. Het oorspronkelijke plan was om zo'n 105.000 fans op de tribunes te hebben tijdens de eerste Nederlandse Formule 1 race die Max Verstappen rijdt voor eigen publiek. Twee derde van de kaartenbezitters kan opgelucht adem halen, zij kunnen alsnog op hun stoeltjes genieten van de verrichtingen van de F1-coureurs. Een derde van de kaartenbezitters kwam er dus slecht niewus vandaag.

De organisatoren schrijven in een persbericht dat zij teleurstelling bij de fans kunnen begrijpen. "De verdeling is niet simpelweg een loting, maar een complexe puzzel", vertelt sportief directeur Jan Lammers.

"Ongelofelijk vervelend"

"Voorafgaand aan het toewijzen van de beschikbare tickets moesten we rekening houden met verschillende variabelen. Zo zijn kaarten zonder vaste zitplaatsen niet meer toegestaan. Ook hebben we geprobeerd zoveel mogelijk groepen en families niet te splitsen. Helaas zal een flink aantal fans niet mogen komen. Dat is ongelofelijk vervelend, maar we hebben geen keuze."

Degenen die teleurgesteld moesten worden, kunnen met hun ticket volgend jaar tijdens de F1-race op Zandvoort wel genieten van de strijd op de baan. De misgelopen inkomsten zijn door drie sponsoren betaald, zij zien het als een investering in de toekomst van de Formule 1 in Nederland.