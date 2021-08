Sir Jackie Stewart: "In mijn tijd was Verstappen zeker overleden aan die crash"

Sir Jackie Stewart, zelf drievoudig overwinnaar van het Formule 1 kampioenschap, weet dat Max Verstappen de crash op Silverstone niet zou hebben overleefd als de Nederlander van dezelfde generatie zou zijn geweest als die van de 82-jarige Brit. “De straffen zijn veel te mild”, oordeelt de racelegende in gesprek met talkSPORT.

Volgens Stewart nemen coureurs veel te veel risico’s en volgens hem gaan de coureurs zo ver, omdat de consequenties van eventuele straffen het risico wel waard zijn.

"Angstaanjagend"

Stewart zegt: "Lewis' incident met Verstappen was erg angstaanjagend voor mij. Als dat in mijn tijd, of ook nog een lange periode daarna was voorgekomen, dan was Verstappen bij die crash overleden.”

Vooruitgang veiligheid heeft een duistere keerzijde

Stewart looft de vooruitgang die de sport doormaakte waar het gaat om de veiligheid, maar zelfs dat heeft ook een keerzijde. “Racecircuits zijn zo veilig; met hun grote uitloopstroken en veiligere muren, zoals die waartegen Max tot stilstand kwam. Zelfs ondanks die maatregelen waren de g krachten waar hij mee te maken kreeg enorm. Het was een mooi voorbeeld van wat Silverstone heeft gedaan om het circuit veiliger te maken.”

"Men denkt dat alles zomaar kan"

Stewart meent dat de toegenomen veiligheid tot gevaarlijke situaties leiden vanwege de denkwijzen van coureurs. “Alles is zo veilig tegenwoordig dat men denkt dat alles zomaar kan. Die eerste ronde in Silverstone was een goed voorbeeld, want beide coureurs gingen te ver, zeker als je bedenkt dat het pas het begin van de race was. We moeten daar eens goed naar kijken, want vaak beseft men zulke dingen pas op het moment dat het heel, heel erg mis gaat.”