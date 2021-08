Jock Clear over Nico Rosberg:"Met hem had ik altijd ruzie"

Jock Clear vertelt dat hij met Nico Rosberg absoluut niet door één deur kon. Bij Mercedes werkte clear als engineer een jaar lang samen met Rosberg. Die samenwerking liep voor geen meter, bekent Clear in de F1 Nation-podcast.

Clear vertelt dat het een jaar was van kommer en kwel, het was dan ook geen plezierige tijd toen hij met Rosberg moest samenwerken. Rosberg en Clear hadden het regelmatig met elkaar aan de stok en ze maakten veel ruzie, vertelt Clear duidelijk.

"Nico en ik konden totaal niet met elkaar."

Daarna vertrok Clear dan ook bij Mercedes, omdat hij met Rosberg niet kon opschieten. Clear beweert dat het nu allemaal koek en ei is, als de heren elkaar weer ontmoeten in de huidige paddock.

Clear beweert: "Wij kunnen nu redelijk met elkaar opschieten en we houden contact. Hij is erg hulpvaardig naar mij geweest in de jaren daarna over het praten over sommige psychologische kanten van het leven als coureur. Dus, die relatie is eigenlijk wel verbeterd."