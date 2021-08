Festivalorganisatie ID&T verongelijkt: "Wel voetbal en F1, geen festivals?"

Festivalorganisator ID&T snapt niet dat voetbalwedstrijden mogen worden gespeeld en dat ook de Formule 1 in Zandvoort met publiek doorgaat, terwijl festivals met meer dan 750 bezoekers zijn verboden. Dat meldt het ANP.

Het kabinet zal vanavond bekend maken dat de festivals en de geldende maatregelen niet worden versoepeld, melden Haagse verslaggevers van meerdere media. "Onbegrijpelijk", meent ID&T.

"Voortrekkersrol"

ID&T wil een "een voortrekkersrol" door te testen tijdens de evenementen van Fieldlab. "Inmiddels is het op allerlei plekken weer mogelijk evenementen te bezoeken, denk aan Freedom Day in de UK, Lollapalooza in de US, Exit in Servië en de aangekondigde versoepelingen voor evenementen tot 75.000 bezoekers in België en blijven wij met lege handen achter. Nederland is altijd toonaangevend geweest in de wereld als het gaat om professioneel organiseren van festivals en staat nu achteraan in de rij en wordt door het beleid van de overheid 10 tot 15 jaar terug de tijd in geslingerd", stelt de Dansfeestorganisator, geciteerd in een persbericht.

"Niet uit te leggen"

"Ook is het niet meer uit te leggen aan onze bezoekers dat volle voetbalstadions blijkbaar wel kunnen en met 70.000 man naar de Formule 1, met alle logistieke uitdagingen die daarbij horen, en het enige wat wij ‘veilig’ zouden kunnen is samenkomen met 750 mensen, wat simpelweg niet rendabel te maken is."

ID&T was eerder al kritisch over maatregelen voor festivals. Een eerder voorgenomen kort geding ging van de baan, nu zijn de maatregelen alsnog niet versoepeld voor de festivals. Wellicht is het een idee voor de festivals om veel stoelen aan te schaffen en het slapen in tentjes te verbieden. Vanavond wordt er meer bekend over de versoepelingen van de coronamaatregelen. Volgens Haagse verslaggevers van de NOS is het niet de verwachting dat er naast de F1 Grand Prix en het hoger onderwijs nog meer versoepelingen in de lucht hangen als gevolg van de voortslepende coronacrisis.

"Sumer of Love" door het putje

De festivals worden zwaar getroffen. Maakte Matthijs van Nieuwkerk begin dit jaar nog jubelende Tv-uitzendingen over de te verwachten "Sumer of Love", de realiteit blijkt anders uit te pakken voor organisatoren van festivals.