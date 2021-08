Jan Lammers wacht persconferentie eerst af: "Jouw vragen zijn ook onze vragen"

Is deze vrijdag de dertiende een geluksdag of juist niet? Straks om 19:00 uur maakt het demissionaire kabinet bekend wat de versoepelde coronamaatregelen precies behelzen.

De organisatie van de Heineken Dutch Grand Prix op Zandvoort is al jaren bezig met de F1-race op Zandvoort, maar na allerlei zandhagedissen, en rugstreeppadden is dit de laatste hobbel die het Max Verstappen-feestje in de duinen kan dwarsbomen.

Als inderdaad twee derde van de capaciteit mag worden gebruikt, is er dus lang niet voor iedereen plek. Hoe dat opgelost wordt, zal vrijdagavond of later duidelijk worden blijkt uit de woorden die Lammers meldt aan GPToday.net. Vroeger heeft de organisatie keer op keer laten weten dat de Grand Prix kan bestaan bij de gratie van volle tribunes die Max Verstappen mogen toejuichen.

Hoe blij is Zandvoort met 'corona-versoepelingen'?

Het ministerie van Justitie bevestigde tegenover meerdere media vanochtend dat de Grand Prix inderdaad door kan gaan. De Grand Prix zou doorgang krijgen met een maximaal toegestaan aantal toeschouwers van zo'n twee derde van de capaciteit. Uiteindelijk zouden dus zo'n 100.000 toeschouwers niet kunnen plaatsnemen op hun betaalde zitje in de duinen, het besluit dat vanavond bekend gemaakt zal worden lijkt dus behoorlijk wat kopzorgen te geven bij de organisatoren van de Nederlandse race.

Grote vraag is: Hoe gaat de organisatie van F1-race op Zandvoort reageren?

Nu de Formule 1 Grand Prix op Zandvoort toch door mag gaan dringt zich de grote vraag op: 'Hoe gaat de organisatie van de Nederlandse Formule 1 Grand Prix reageren?'

"Geen commentaar tot na persconferentie"

Vanochtend liet een woordvoerder van de race-organisatie aan het ANP weten dat men zich onthoudt tot na de persconferentie. Omdat er veel vragen leven over de stand van zaken en de afwegingen waartoe de organisatie zich nu plotsklaps geconfronteerd ziet, belt uw verslaggever toch maar even voor de zekerheid met Jan Lammers, de sportief directeur van de Heineken Dutch Grand Prix op Zandvoort.

"Geluk"

Na de derde gesprekstoon, lijkt Lammers inderdaad te druk. "Hoi Arjan", klinkt het vervolgens onverwachts alsnog aan de telefoon. Met enige mazzel neemt Lammers alsnog op: "Je hebt geluk, ik heb heel veel media nog niet eens te woord kunnen staan, ik heb een drukke dag", merkt de Sportief Directeur van de Grand Prix van Zandvoort op.

Het is logisch en te verwachten dat Lammers platgebeld wordt door de media, terwijl er nog veel belangrijkere gesprekken gevoerd moete worden. Het zou logisch zijn dat Lammers vooral in overleg zal zijn met planners, uitvoerders, organisaties, zakelijke partners, bedrijven en misschien zelfs met Stefano Domenicali, de topman van de F1?

"Afwachten"

Lammers kan er uiteraard niet teveel over kwijt. "Ik zou daar graag op reageren maar er komt heel veel op ons af op dit moment. Wij wachten de officiële persconferentie vanavond nog even af en zullen ons dan de komende dagen beraden over de situatie voordat we met een reactie komen. Dank voor je belangstelling, maar hier kan ik even niet omheen", zo vertelt de Sportief Directeur van de Dutch Grand Prix Jan Lammers.

Drukte

Nu twee derde van het aantal verkocht kaarten ook daadwerkelijk mag worden toegelaten, zal de organisatie ongetwijfeld met zichzelf om tafel moeten om eerst antwoorden op hun eigen vragen te krijgen, voordat men naar buiten toe kan reageren. Lammers laat doorschemeren dat zijn telefoon inderdaad roodgloeiend staat vandaag. Naast organisatorische partijen zullen ook veel nieuwsgierige journalisten uit binnen en buitenland weten hoe de vlag er op Zandvoort bij hangt. Lammers benadrukt dat hij en zijn mensen nu vooraf niet kunnen reageren op de inhoud van de persconferentie die nog moet komen. Men wacht graag af om te horen wat er precies gezegd wordt.

22 dagen vóór de Grand Prix: komt dit goed?

Het ministerie van Justitie bevestigt inmiddels dat Covid-19-maatregelen inderdaad niet van toepassing zijn op de Grand Prix. Met nog 22 dagen voor de Grand Prix zou twee derde van de verkochte tickets slechts omgeruild kunnen worden voor een tribunestoeltje. Daardoor zouden zo'n 100.000 kaartjes niet verzilverd kunnen worden. Lammers wil er allemaal niet teveel over kwijt. Wel lijkt de organisatie drie weken voor de Grand Prix voor een schier onmogelijke taak. Vorig jaar kon de race niet doorgaan en werden er toch zo'n 300.000 toegangsbewijzen verkocht. Slechts 5 procent van de bezitters van toegangsbewijzen eiste hun geld terug na de geschrapte editie van 2022.

Online comments: Selecteren aan de poort? Loten? Huilende kinderen aan de poort? Halve gezinnen op tribunes? Het houdt het forum vandaag flink bezig.

'Hoe zou de race-organisator zoiets vorm moeten geven?', is bijvoorbeeld een vraag die door bezoekers van GPToday wordt opgeworpen. Ook wordt er volop gespeculeerd: 'Zouden er gezinnen met huilende kinderen voor de ingang van het vernieuwde circuit komen te staan als zij niet naar binnen mogen?' Zullen er halve gezinnen op de tribunes zitten als niet alle tickets kunnen worden omgeruild voor een plekje op de tribunes?' De vragen over de Grand Prix zijn talrijk. Belangrijk gaat dus zijn: Wil de organisatie überhaupt wel gaan selecteren? En op basis van welke criteria zou zo'n selectie dan moeten plaatsvinden?

Lammers kan logischerwijze niet te veel zeggen voorafgaande aan de persconferentie, maar nu wij Jan Lammers toch aan de lijn hebben, vraagt GPToday natuurlijk toch liever even door. Tegelijkertijd is het logisch dat Lammers er nog niet veel over kwijt kan. Het is begrijpelijk dat Lammers in deze situatie uiterst voorzichtig moet zijn in zijn bewoordingen. Lammers legt opnieuw geduldig uit dat hij echt niet inhoudelijk kan reageren, ook niet op de vragen van online discussies die op deze site worden gevoerd.

"Alles wat je zegt wordt geïnterpreteerd. Er komen erg veel vragen in ons naar boven, en daaruit ontstaan voor ons ook weer nieuwe vragen. Dat zul je wel begrijpen."

Lammers: "Kunnen we er überhaupt iets mee?"

Dat is inderdaad begrijpelijk. Het team van organisatoren zal haar eigen vragen eerste moeten beantwoorden, bespreken om er vervolgens over naar buiten te kunnen treden. Lammers vervolgt: "Het is allemaal gewoon nog té vers, de persconferentie is nog niet eens geweest." Wel zegt Lammers dat zijn team de komende dagen antwoord zal zoeken en geven op de vraag: "kunnen we er überhaupt iets mee?"

Meningencircus barst los

Lammers herhaalt: "Wij gaan vanavond kijken wat er precies gemeld wordt, maar pas dan is het een feit en kunnen wij gaan beraden op de vraag: 'wat nu'?", vertelt de voormalig F1-coureur in hetzelfde telefoongesprek. De meerdaagse festivals kunnen niet doorgaan, en dus kan er wrevel ontstaan omdat festivals buiten de boot lijken te vallen. De meningen buitelen vandaag over elkaar heen. Zo was er op NPO Radio 1 een discussie over de stelling 'Het is goed als de Grand Prix in Zandvoort doorgaat'.

"Ridicuul"

Muziekliefhebber Eric Corton zegt het 'ridicuul' te vinden dat de F1 wel doorgaat, maar de festivals beperkt lijken te blijven. Ook komt natuurliefhebber en vertegenwoordiger van meerdere natuurclubs Marc Janssen uitgebreid aan het woord om zijn door de rechtbank afgewezen bezwaren nog eens op de nationale zender uitgebreid te herhalen. Verstappen-fans Bas van Bodegraven vertelt op de nationale radiozender dat er veel speculaties zouden zijn dat Zandvoort mogelijk opzettelijk extra tribunes zou hebben bijgebouwd. Op het internet staan meer dergelijke verhalen die door Lammers afgedaan worden als complottheorieën waar hij ook niet verder op in kan gaan.

Lammers: "Jouw vragen zijn onze vragen waarop wij eerste zelf antwoord willen vinden"

Jan Lammers begrijpt dat de explosie van meningen vandaag losbarst, en zo hoort het ook te zijn in een democratie vertelt hij. "Zo werkt de democratie. Jouw vragen zijn precies de vragen die op dit moment leven, echter ieder antwoord roept ook bij ons weer nieuwe vragen op waar wij eerst zelf antwoord op willen vinden met elkaar. Dus daarom wachten wij netjes af voordat wij ons beraden en uitspreken. Hopelijk kan ik daar volgende week wat rustiger over praten."

Uiteraard respecteert GPToday dat Lammers gebonden is. Mogelijk hebben Lammers en consorten de komende dagen nodig om zaken uit te zoeken en te beantwoorden voor zichzelf, voordat men naar buiten treedt. Demissionair minister-president Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge maken om 19:00 nadere details bekend tijdens de persconferentie.

Voordat Max Verstappen en Lewis Hamilton het op Zandvoort tegen elkaar zullen opnemen, moet er nog veel opgehelderd worden, zeker ook voor de race-organisatoren zelf. Met nog 22 dagen tot de start van de Grand Prix is er wellicht ook nog een race tegen de klok voor de organisatoren. Daarom hebben Lammers en uw verslaggever het nog maar niet eens gehad over de vraag of de Grand Prix überhaupt wel betaalbaar blijft, wanneer een derde van de stoeltjes onbezet zou moeten blijven.

Veel is dus nog onzeker, duidelijk is wel dat alle prangende vragen die op het Forum van GPToday aan bod kwamen dus tot nu toe onbeantwoord blijven. Dat valt Lammers in ieder geval niet kwalijk te nemen.