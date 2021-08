Jock Clear: "Charles Leclerc mentaal één van de sterkste coureurs waarmee ik samenwerkte"

Charles Leclerc is mentaal één van de sterkste coureurs waarmee Jock Clear ooit samenwerkte in de Formule 1. Dat stelt Clear in de podcast Beyond The Grid. Clear werkte in het verleden samen met Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Jacques Villeneuve, Rubuens Barrichello, Johnny Herbert, David Coulthard, Takuma Sato om maar wat namen te noemen. Het geeft allemaal aan: Leclerc is een mentaal sterke coureur, zo meent Clear.

Jock Clear is tegenwoordig coach van Charles Leclerc bij Ferrari. Volgens clear is Leclerc er klaar voor om in 2022 wereldkampioen te worden met Ferrari, als het team hem daarvoor de juiste auto geeft.

Mentale kracht

Clear is helder: mentale kracht is het sterkste punt van de Monegask: "Hij is verbazend sterk. Het is makkelijk om te vergeten dat hij op zo’n jonge leeftijd binnenkwam als Ferrari-coureur. Dat moet intimiderend zijn. Jeeez wat moet dat intimiderend zijn. Het was al intimiderend voor Sebastian Vettel die hier binnenkwam met vier wereldtitels.”

Volgens clear is zijn stercoureur absoluut in staat om het mentale gevecht met Lewis Hamilton en Max Verstappen in 2022 aan te gaan, wederom op voorwaarde dat Ferrari hem daarvoor de juiste auto kan bieden.

Klaar om de titel te winnen in 2022

“Hij is er klaar voor, hij is er absoluut klaar voor. Dat is een ander niveau van druk, maar ik kan zeggen dat hij met veel andere soorten druk heeft aangetoond ermee om te kunnen gaan. En kan hij daarmee omgaan? Natuurlijk kan hij dat. Hij zal niet instorten", aldus de ervaren Clear in de podcast.

Volgens Clear is duidelijk dat Red Bull en Mercedes volgend jaar niet meer alleen de baas zijn in de F1. De coach van verschillende coureurs zegt dat volgend seizoen alles veel dichter op elkaar zal zitten in de Formule 1. "Ik denk dat de twee teams vooraan zullen zijn ingehaald en een soort mengeling zullen zitten en het zal bijzonder dicht bij elkaar zitten”, zo voorspelt Jock Clear.

De mentale kracht van Leclerc werd eerder al geprezen na de dood van zijn vader en de dood van zijn vriend Anthoine Hubert.