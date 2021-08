Lewis Hamilton's leiding in WK-stand is niet terug te zien in waarderingslijstje door F1-fans

Lewis Hamilton mag dan wel acht WK-punten meer hebben dan Max Verstappen in de stand om het wereldkampioenschap Formule 1, in de populariteitslijst van F1.com staat Verstappen bovenaan op een gedeelde eerste plaats met Lando Norris. De site zegt onderzoek te hebben gedaan onder duizenden fans. Verstappen blijkt na het eerste half jaar van 2021 ongekend populair onder de fans. Lewis Hamilton maakte zich minder geliefd: hij staat op de achtste plaats in het populariteitslijstje.

Max Verstappen: gedeelde eerste plaats met Norris

De officiële Formule 1-website schrijft over Verstappen: "Jullie hebben hoofdpersoon van het kampioenschap Max Verstappen gekozen als je topcoureur uit de eerste seizoenshelft. Met vijf overwinningen – waaronder een dominant optreden in Oostenrijk en suprematie in Imola – verkeert de Nederlander dit seizoen in uitstekende vorm. Zonder een reeks rotte races op Silverstone en in Hongarije, plus die pijnlijke uitvalbeurt in Azerbeidzjan, zou de positie in het kampioenschap van Verstappen waarschijnlijk gelijk zijn geweest aan zijn positie in de Power Ranking hierboven."

Verstappen deelt de eerste positie met Lando Norris, die ook ongekend populariteit geniet. De populairste Brit wordt net als Verstappen gewaardeerd met een cijfer 8,8.

"Norris van hetzelfde niveau als Verstappen"

Over Norris schrijft de site: "Van hetzelfde niveau als Verstappen is volgens jullie McLaren's Lando Norris. En hij heeft tot nu toe een verbluffend seizoen achter de rug en scoorde punten in elke race, tot Hongarije waar de chaos in ronde één hem uitschakelde. Oh, en hij heeft dit seizoen al drie podiumplaatsen gescoord en staat derde (ja, derde) in het kampioenschap vóór Mercedes-coureur Valtteri Bottas."

Lijstje met namen boven Lewis Hamilton is lang..

Het lijstje dat nog boven Lewis Hamilton staat bestaat naast Max Vertappen en Lando Norris ook uit de namen van George Russell, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Pierre Gasly en Fernando Alonso. Pas op de achtste plaats komt Lewis Hamilton terug in de top-tien, voor Sebatian Vettel en Esteban Ocon.

Over Hamilton schrijven de 'onderzoekers': "De leider in het kampioenschap staat op de achtste plaats in de Fan Power Rankings, met die Silverstone-crash die ongetwijfeld lang in het geheugen zal blijven. Hamilton wist zich stevig te herstellen naar P3 in Hongarije nadat Mercedes de mist in ging met de strategische gok na de herstart met rode vlag, terwijl overwinningen in Portugal en Spanje kwamen na inhaalacties op de baan op rivaal Verstappen. In Azerbeidzjan maakte hij een late fout waardoor hij elke kans op de overwinning verloor, terwijl hij ook in Monaco naar P7 worstelde. Met Red Bull en Verstappen die er supersnel uitzien, is het duidelijk dat Hamilton voor zijn zwaarste uitdaging wat betreft het kampioenschap staat sinds jaren."

Hamilton regeert in WK-stand

Hamilton scoort volgens het lijstje een waardering van een 7,2. De punten waar het echt om draait zijn echter wel in het voordeel van de Britse Mercedes-coureur die in voorgaande jaren al zeven keer de wereldtitel wist te winnen in de Formule 1. Hamilton staat acht WK-punten voor in het wereldkampioenschap. Na de sprintrace op Silverstone in Groot-Brittannië zag de stand om de wereldtitel er nog veel rooskleuriger uit voor Verstappen: Hij ging de Britse Grand Prix in met 33 WK-punten voorsprong op zijn titel-rivaal Hamilton.

Er kan dus van alles gebeuren in slechts twee Grands Prix tijd. Het tweede deel van het seizoen zijn er nog twaalf Grands Prix te verrijden en dus ligt het wereldkampioenschap van 2021 nog volledig open.