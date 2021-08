Ferrari-baas hoopt op wereldtitel voor Max Verstappen, vreest achtste titel voor Lewis Hamilton

Mattia Binotto zet zijn geld op Lewis Hamilton, al zou hij liever zien dat Max Verstappen het wereldkampioenschap dit jaar weet te winnen.

Kookpunt

De verhitte strijd om het wereldkampioenschap Formule 1 bereikte in Groot-Brittannië en Hongarije het kookpunt. Eerst werd Max Verstappen door Lewis Hamilton uit de race getikt op Silverstone, op de Hungaroring werden Verstappen en Perez uit de eerste bocht gekegeld nadat Valtteri Bottas zijn rempunt miste na de start van de race. Verstappen behaalde na de diskwalificatie van Vettel de negende positie door zijn zwaar gehavende bolide 'thuis te brengen'. "Niet slecht, met een halve auto", verklaarde het team via de boordradio van Verstappen nadat hij over de streep kwam.

De Nederlander verloor zijn voorsprong van 33 WK-punten en kijkt nu tegen een achterstand van acht WK-punten aan ten opzichte van Lewis Hamilton.

"Liever Verstappen dan Hamilton"

De gekrulde teambaas van Ferrari ziet Verstappen liever wereldkampioen worden, dan dat Lewis Hamilton zijn achtste wereldtitel zou behalen dit seizoen. Toch heeft de Italiaan het gevoel dat Lewis Hamilton dit jaar het record gaat verbreken dat hij nu deelt met de eveneens zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher.

"Status quo doorbreken"

Binotto stelt in de Italiaanse roze sportkrant La Gazzetta dello Sport: "Het is een spannende uitdaging tussen twee geweldige coureurs en ik hoop dat ze tot het einde zullen vechten. Als ik moest wedden, zou ik op Lewis wedden omdat ik denk dat Mercedes uiteindelijk zal winnen. Maar ik duim voor Max. Het zou de sport goed doen om de status quo te doorbreken.”