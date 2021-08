Eindhovense studenten winnen met autonome bolide Formula Student

Studenten uit Eindhoven hebben de Formula Student gewonnen. De Eindhovense studenten wonnen de competitie met hun zelfrijdende elektrische raceauto en staan nu bovenaan in het eindklassement van de Formula Student. De race werd verreden op het Formule 1-circuit van Barcelona. Dat meldt de universiteit.

De studenten namen deel op het Circuit de Barcelona-Catalunya aan de klasse voor zelfrijdende bolides zonder coureurs achter een stuurknuppel.

De auto uit Eindhoven heeft geen coureur nodig. Zonder aansturing vanaf de zijlijn, moest de wagen zelfstandig berekenen waar het circuit is en waar tegenstanders zijn en wat de bolide het beste kan doen om zo snel mogelijk rond te komen over het Catalaanse asfalt.

University Racing Eindhoven

Het team nam deel onder de naam 'University Racing Eindhoven'. De groep deed mee aan de raceklasse waarin de knapste koppen van universiteiten het tegen elkaar opnemen. De autonome bolide kan 115 kilometer per uur rijden en neemt de bochten met een snelheid van zo'n 50 kilometer per uur.

De baan, waar zo'n drie maanden geleden Max Verstappen het nog opnam tegen Lewis Hamilton in de Formule 1, werd slechts voor een deel gebruikt. Op een deel van de baan stonden pionnen, de auto moest daar tussendoor zijn eigen weg zoeken. De race ging over tien ronden van zo'n 500 meter. De auto van team University Racing Eindhoven eindigde in zes van de zeven disciplines in de top drie.

Maandagavond was de uitslag definitief. De studenten van de Technische Universiteit Eindhoven streden tegen teams van de universiteiten van diverse andere landen. Op de tweede en derde plek eindigden de studententeams uit Barcelona en Lissabon. Het Eindhovense team won een bedrag van duizend euro.

'Uithoudingsvermogen'

Het onderdeel 'uithoudingsvermogen' ging voor alle teams de mist in. Het lukte geen van de zeven deelnemende teams om de tien ronden uit te rijden. "Daar baal ik van. Tijdens de testdagen maakte onze racewagen die rondjes wel vol", vertelt de teleurgestelde teamleider in een persbericht.

Andere disciplines waren bochtensnelheid en acceleratie. De deelnemers moesten ook een businessmodel voor hun ontwerp opstellen en alle keuzes die tijdens de ontwikkeling zijn gemaakt moesten worden toegelicht en uitgelegd.