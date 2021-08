Verstappen over Perez: "Op 6 tienden, dan zie je hoe groot het verschil is"

Sergio Perez begon het seizoen voortvarend met zelfs een overwinning in Bakoe toen hij de Grand Prix van Azerbeidzjan won maar inmiddels is het duidelijker aan het worden dat ook de Mexicaan het tempo van Max Verstappen niet kan bijbenen.

De woorden voor Perez waren lovend in het begin van het jaar maar de twijfels slaan links en rechts toch enigszins toe, zo is te merken. De vraag of hij contractverlenging krijgt is in diverse media al gesteld, al lijkt Red Bull Racing vooral gebaat bij stabiliteit, zeker gezien de nieuwe regelgeving van 2022.

Het is voor Perez en Red Bull te hopen dat de zomervakantie hem goed doet en hij in België dichter op Verstappen zit dan de afgelopen races. De Nederlander ziet uiteraard ook dat het gat steevast 5 tienden per ronde is, maar weet ook dat een tweede coureur het niet altijd makkelijk heeft.

Verschillen

Verstappen zegt hierover: "Het is misschien makkelijk om naar de tweede coureur te kijken, maar bij Mercedes staan Hamilton en Bottas normaal gesproken vrij dicht bij elkaar tijdens de kwalificaties. Dat geeft aan dat de auto naar behoren werkt."

Bij Red Bull ligt dat anders, zo legt Max uit: "Als onze auto het redelijk doet, zit Sergio dicht bij mij in de buurt. Als we Hongarije als voorbeeld nemen, zie je dat we het moeilijker hadden dan normaal en dan wordt het gat ineens groter. Hij kwalificeert zich alsnog op de vierde plaats maar het was meer dan 6 tienden verschil tussen ons. Dan zie je pas hoe groot het gat is."